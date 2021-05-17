«Есть небольшие трудности». Президент Ингульца рассказал о новом стадионе

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк не уверен, что команда сможет со старта сезона 2021/22 перебраться на новый стадион.

«Все сделаю для того, чтобы максимум на осень мы играли на новом стадионе. Почти все готово, но есть небольшие трудности».

«Если и будет задержка, то в сентябре мы должны играть на этом стадионе», - сказал Поворознюк.