Динамо определилось с датой выхода из отпуска

Футболисты «Динамо» отправились в отпуск после финала Кубка Украины против «Зари», однако 13 игроков поехали в расположение сборной Украины и будут готовиться к Евро-2020.
Выход команды из отпуска предварительно запланирован на 22 июня. В этот график могут быть внесены корректировки, в зависимости от назначения даты матча за Суперкубок Украины, в котором «Динамо» встретится с «Шахтером».
Информация о месте и сроках проведения летних сборов будет опубликована позже.
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Источник — ФК Динамо Киев
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