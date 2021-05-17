Динамо определилось с датой выхода из отпуска

Футболисты «Динамо» отправились в отпуск после финала Кубка Украины против «Зари», однако 13 игроков поехали в расположение сборной Украины и будут готовиться к Евро-2020.

Выход команды из отпуска предварительно запланирован на 22 июня. В этот график могут быть внесены корректировки, в зависимости от назначения даты матча за Суперкубок Украины, в котором «Динамо» встретится с «Шахтером».

Информация о месте и сроках проведения летних сборов будет опубликована позже.