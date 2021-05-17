Динамо нанесло больше всего разгромов в УПЛ в сезоне 2020/21

Киевляне одержали в минувшем чемпионате 8 побед с крупным счетом

  • 17.05.2021 14:00
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Динамо нанесло больше всего разгромов в УПЛ в сезоне 2020/21
© ФК Динамо

39 матчей чемпионата-2020/21 (21,6%) завершились с перевесом одной из команд в три и более мяча (25 в пользу хозяев, 14 - гостей). В процентном отношении больше крупных побед было зафиксировано только в сезонах 2015/16 (25,0%) и 1999/00 (22,9%). Наибольшее количество викторий с крупным счетом после 3-летнего перерыва 15-й раз в истории отпраздновало «Динамо» - 8. Три разгрома киевляне нанесли соперникам дома: «Ингульцу» (5:0), «Минаю» (3:0), «Руху» (3:0), и пять - в гостях: «Ворскле» (5:1), «Минаю» (4:0), «Львову» (4:1), «Олимпику» (4:1), «Колосу» (3:0).

Семь крупных побед одержал «Шахтер», в том числе больше, чем кто-либо на своем поле - 4, четыре - «Заря». Ни разу не выиграли с преимуществом в три мяча «Львов» и «Минай». Наибольшее количество крупных поражений потерпели «Минай» - 8, «Львов» - 6 и «Мариуполь» - 5. А ни одного разгрома не испытали только «Шахтер» и «Заря».

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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