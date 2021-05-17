Динамо – самая волевая команда УПЛ в сезоне 2020/21

После 3-летнего перерыва звание самой волевой команды чемпионата 9-й раз в истории досталось «Динамо». Киевляне, пропустив мяч первыми, дома выиграли у «Олимпика» (3:1) и «Днепра-1» (2:1), а в гостях - у «Александрии» (2:1). Дважды сумели проявить характер «Десна», «Львов» и «Рух». А вот «Александрии», «Днепру-1», «Заре», «Олимпику» и «Шахтеру» ни разу не удалось отпраздновать викторию, проигрывая по ходу матча. Абсолютным лидером по числу «безвольных» поражений оказалась «Александрия», которая ведя в счете, уступила в итоге соперникам в четырех встречах.

К слову, в чемпионате-2020/21 в 181 матче было зафиксировано всего лишь 13 волевых побед (7,2%). В процентном отношении меньше футбольных подвигов было совершено только в сезоне-2015/16 - 7,0% (12 в 172 играх).