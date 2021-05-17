Ингулец проявляет интерес к братьям-близнецам из Альянса

Владислав и Станислав Шарай могут продолжить карьеру в УПЛ

  • 17.05.2021 12:59
  • 735 просмотров
  • 1 комментарий
Ингулец проявляет интерес к братьям-близнецам из Альянса
© ФК Альянс. Владислав Шарай

Главный тренер перволигового «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал, что помогло его подопечным одержать три победы подряд и закрепиться в лидирующей группе.

«У «Альянса» длинная скамейка запасных и на продолжительной турнирной дистанции это очень важный аргумент. Особенно на финишной прямой, когда дают о себе знать травмы и дисквалификации.

После победы в последнем туре над «Оболонью» «Альянс» ниже седьмого места уже не должен опуститься. Для дебютанта соревнований - это, на мой взгляд, хороший показатель. Но мы не думаем останавливаться на достигнутом, хотя уже в следующем туре нас ждет гостевой поединок с фаворитом - «Вересом». Тем более, что в случае выполнения поставленных клубным руководством задач, команду ждут серьезные премиальные.

Да и сами футболисты должны четко понимать, что чем лучше играет «Альянс», тем больше у них шансов оказаться в поле зрения более именитых команд. Вот и братьев-близнецов Владислава и Станислава Шарай, которые удачно проводят сезон, хочет видеть у себя «Ингулец», - сказал Ярошенко.

Напомним, что «Альянс» занимает седьмое место в Первой лиге, набрав 43 очка.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Yass
      Yass, 17.05.2021 13:11
    0
    Надеюсь, они делают в перерыве неучтенную замену одного брата на другого) Иначе какая польза в том, что они близнецы?
    Ссылка
    Yass
    online
      Yass, 17.05.2021 13:11
    0
    Надеюсь, они делают в перерыве неучтенную замену одного брата на другого) Иначе какая польза в том, что они близнецы?
    Ссылка
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