Андрей ШЕВЧЕНКО: «Бахрейн не будет мальчиками для битья»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от контрольного матча против национальной команды Бахрейна в рамках подготовки к Евро-2020.

«Игра с Бахрейном будет для нас подготовительным этапом. Пройдя определенную нагрузку, у ребят будет усталость. Будут играть все, посмотрим, сколько замен сможем сделать. Бахрейн приедет и не будет мальчиками для битья, они дадут бой.

Это немного другого уровня команда, нам надо было выбрать соответствующего соперника для того, чтобы мы могли провести информативный матч для нас. Финальную заявку мы должны подать до 1 июня, поэтому до этого времени мы должны определиться. Есть еще время, но оно ограничено. Ребята прекрасно это понимают, выбор упадет на тех, кто будет лучше подготовлен», - сказал Шевченко.

Матч Украина – Бахрейн состоится 23 мая в Харькове.