Александр КАРАВАЕВ: «Предстоящий чемпионат Европы жду с оптимизмом»

Хавбек сборной Украины – о главном событии года в футболе

  • 17.05.2021 11:39
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Александр КАРАВАЕВ: «Предстоящий чемпионат Европы жду с оптимизмом»
© zbirna.com. Александр Караваев

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от Евро-2020.

«Предстоящий чемпионат Европы я жду с оптимизмом. Такой шанс сыграть на форуме может представиться один или два раза, поэтому не хотелось бы оказаться чужим на этом футбольном празднике. Я мечтаю, чтобы сборная Украины показала яркую игру и, конечно, чтобы болельщики радовались результату главной команды страны. Чего сине-желтые могут добиться? Не могу  конкретизировать, скажу так: команда приложит все силы, чтобы оставаться на Евро как можно дольше.

Трудно сказать, что было бы, если бы Евро состоялось в положенные сроки и как бы мы выступили. Значит, так должно было быть. Однако, думаю, что за прошедший год сборная Украины стала более опытной, есть больше времени на подготовку к форуму.

Сейчас, когда еще не все ребята приехали в расположение сборной, акцент будет делаться на тактических упражнениях, а также на такой работе, которая позволит удерживать на уровне наши физические кондиции», - сказал Караваев.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Источник — zbirna.com

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