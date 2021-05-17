Тренер сборной Йемена скончался от коронавируса

Сами Хасан Аль Наш, тренер национальной сборной Йемена по футболу, скончался в воскресенье от COVID-19 в городе Аден.



«Сами Хасан Аль Наш скончался в карантинном центре примерно через месяц после того, как он был заражен COVID-19», - сообщил один из правительственных чиновников.



В июне сборной Йемена предстоит сыграть три матча квалификации ЧМ-2022 и еще один – в отборе Кубка африканских наций.