Тренер сборной Йемена скончался от коронавируса

Сами Хасан Аль Наш, тренер национальной сборной Йемена по футболу, скончался в воскресенье от COVID-19 в городе Аден.
«Сами Хасан Аль Наш скончался в карантинном центре примерно через месяц после того, как он был заражен COVID-19», - сообщил один из правительственных чиновников.
В июне сборной Йемена предстоит сыграть три матча квалификации ЧМ-2022 и еще один – в отборе Кубка африканских наций.
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Источник — Xinhua
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