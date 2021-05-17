ВИДЕО. СаШо снова в деле. Шовковский принял участие в тренировке сборной

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский, который работает в тренерском штабе национальной команды, снова стал на ворота.



На этот раз они были намного меньше обычных и работать пришлось лишь ногами. Шовковский показал, что он все еще в хорошей форме.