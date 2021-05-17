Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на две строчки, Надаль набирает ход

На прошлой неделе мужчины сыграли Мастерс в Риме. Как и очень много раз за последние 13 лет в финале сразились Рафаэль Надаль и Новак Джокович. На этот раз победа досталась испанцу, который взял свой десятый титул в столице Италии. В рейтинге он остался на третьей позиции с небольшим отставанием от второго места. Джокович уверенно лидирует.



В первой десятке изменений не произошло.



Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то Сергей Стаховский поднялся на две строчки, Илья Марченко сохранил свою позицию. У остальных изменения также незначительные.



Украинцы в топ-700 рейтинга ATP





В чемпионской гонке Надаль стал шестым, а Джокович поднялся на вторую позицию. Также немного улучшил свое положение Александр Зверев.



Чемпионская гонка ATP