Сергей КОВАЛЕЦ: «16 команд – оптимальное количество для УПЛ»

Известный тренер Сергей Ковалец поделился мнением о необходимом количестве клубов для УПЛ.

«Опасения некоторых экспертов, которые утверждали, что с пополнением элитного дивизиона сразу тремя перволиговыми представителями уровень чемпионата УПЛ снизится, не оправдались. Согласен, новички отчаянно боролись за выживание, однако проходных матчей практически не было.

Поэтому, когда в следующем сезоне в классе сильнейших уже будет 16 команд — оптимальное количество для отечественного футбольного хозяйства, то я убежден, что нас снова ждет интересное зрелище. Тем более, что в элите снова могут появиться представители таких известных футбольных центров, как Харьков, Одесса, Ровно», - сказал Ковалец.