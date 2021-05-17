Сергей КОВАЛЕЦ: «16 команд – оптимальное количество для УПЛ»

Специалист – о формате чемпионата

  • 17.05.2021 01:40
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Сергей КОВАЛЕЦ: «16 команд – оптимальное количество для УПЛ»
© ФК Черноморец. Сергей Ковалец

Известный тренер Сергей Ковалец поделился мнением о необходимом количестве клубов для УПЛ.

«Опасения некоторых экспертов, которые утверждали, что с пополнением элитного дивизиона сразу тремя перволиговыми представителями уровень чемпионата УПЛ снизится, не оправдались. Согласен, новички отчаянно боролись за выживание, однако проходных матчей практически не было.

Поэтому, когда в следующем сезоне в классе сильнейших уже будет 16 команд — оптимальное количество для отечественного футбольного хозяйства, то я убежден, что нас снова ждет интересное зрелище. Тем более, что в элите снова могут появиться представители таких известных футбольных центров, как Харьков, Одесса, Ровно», - сказал Ковалец.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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