Сергей КОВАЛЕЦ: «16 команд – оптимальное количество для УПЛ»

Известный тренер Сергей Ковалец поделился мнением о необходимом количестве клубов для УПЛ.
«Опасения некоторых экспертов, которые утверждали, что с пополнением элитного дивизиона сразу тремя перволиговыми представителями уровень чемпионата УПЛ снизится, не оправдались. Согласен, новички отчаянно боролись за выживание, однако проходных матчей практически не было.
Поэтому, когда в следующем сезоне в классе сильнейших уже будет 16 команд — оптимальное количество для отечественного футбольного хозяйства, то я убежден, что нас снова ждет интересное зрелище. Тем более, что в элите снова могут появиться представители таких известных футбольных центров, как Харьков, Одесса, Ровно», - сказал Ковалец.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.