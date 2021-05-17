Барселона выиграла финал женской Лиги чемпионов, разгромив Челси

В финале женской Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Челси» со счетом 4:0. Матч проходил в шведском Гетеборге.
Это первая победа каталонской команды в Лиге чемпионов, хотя в сезоне 2018/19 у испанок был выход в финал.
Теперь «Челси» не сможет стать обладателем аж двух трофеев ЛЧ в этом сезоне (и мужской, и женской).
Лига чемпионов (женщины)
1/2 финала, вторые матчи, 25 апреля и 2 мая
- «ПСЖ» (Франция) – «Барселона» (Испания) – 1:1, 1:2
- «Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия) – 2:1, 1:4
Финал, 16 мая, Гетеборг (Швеция)
- «Челси» (Англия) – «Барселона» (Испания) – 0:4
Голы: Лейпольц, 1 (автогол), Путельяс, 14 (пен), Бонмати, 21, Хансен, 36.
📸 La foto més esperada 🏆#JuguemComSom pic.twitter.com/WaHQ3LgjjA— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 16, 2021
💙 Tooot el caaaaamp, és un claaaaam... ❤️ pic.twitter.com/YArawsm1UZ— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 16, 2021
Источник — Sport.ua
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