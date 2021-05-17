Барселона выиграла финал женской Лиги чемпионов, разгромив Челси

Теперь «Челси» не сможет стать обладателем аж двух трофеев ЛЧ в сезоне

  • 17.05.2021 00:30
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Барселона выиграла финал женской Лиги чемпионов, разгромив Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

В финале женской Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Челси» со счетом 4:0. Матч проходил в шведском Гетеборге.

Это первая победа каталонской команды в Лиге чемпионов, хотя в сезоне 2018/19 у испанок был выход в финал.

Теперь «Челси» не сможет стать обладателем аж двух трофеев ЛЧ в этом сезоне (и мужской, и женской).

Лига чемпионов (женщины)

1/2 финала, вторые матчи, 25 апреля и 2 мая

  • «ПСЖ» (Франция) – «Барселона» (Испания) – 1:1, 1:2
  • «Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия) – 2:1, 1:4

Финал, 16 мая, Гетеборг (Швеция)

  • «Челси» (Англия) – «Барселона» (Испания) – 0:4

Голы: Лейпольц, 1 (автогол), Путельяс, 14 (пен), Бонмати, 21, Хансен, 36.

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Источник — Sport.ua

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