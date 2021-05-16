Ворскла добилась наибольшего прогресса в УПЛ

Наибольший взлет по сравнению с предыдущим сезоном совершила «Ворскла». Подопечные Юрия Максимова, совершив восхождение с 10-го места в прошлом чемпионате на 5-е в нынешнем, набрали 40 баллов по традиционной системе подсчета (за шаг наверх со 2-го места на 1-е - 14 очков, с 3-го на 2-е - 13 и т.д.). Полтавчане, которые 4-й раз в истории выиграли эту номинацию, на 19 пунктов обошли «Колос» (с 6-го на 4-е) и на 22 - «Львов» (с 11-го на 8-е).

Прогресса в сезоне-2020/21, помимо трех новичков, добилось также «Динамо» (со 2-го на 1-е), а еще 2 клуба («Заря» и «Днепр-1») сохранили свои прошлогодние позиции. Наибольший же регресс оказался у «Александрии», разменявшей 5-е место на 9-е - «-30» очков.