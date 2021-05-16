Олимпик стал самой бескомпромиссной командой УПЛ-2020/21

Наиболее миролюбивыми в минувшем чемпионате оказались «Ингулец» и «Колос»

  • 16.05.2021 22:48
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Олимпик стал самой бескомпромиссной командой УПЛ-2020/21
© ФК Олимпик

Звание самой бескомпромиссной команды сезона впервые досталось «Олимпику». В ходе чемпионата сине-голубые завершили миром всего четыре встречи, причем с двумя клубами: «Мариуполем» (3:3 дома и 1:1 в гостях) и «Львовом» (1:1 в обоих матчах). По 5 раз делили очки с соперниками «Александрия», «Динамо», «Заря» и «Львов».

Самыми же миролюбивыми коллективами оказались сделавшие по 11 ничьих «Ингулец» и «Колос». При этом петровцы и ковалевцы повторили рекорд для чемпионатов с участием 14 клубов, установленный в сезоне-2014/15 «Металлистом» и «Черноморцем». Всего в минувшем сезоне было зафиксировано 49 ничейных результатов, что составило 27,1% от общего числа проведенных игр. 15 встреч завершились без забитых мячей (8,3%), 23 - со счетом 1:1 (12,7%), 10 - 2:2 (5,5%) и 1 - 3:3 (0,6%).

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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