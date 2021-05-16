Гол Мбокани не помог. Брюгге Соболя обыграл Антверпен

В матче 4-го тура второго этапа чемпионата Бельгии «Брюгге» в домашних стенах одолел «Антверпен».
Украинский защитник хозяев Эдуард Соболь вышел в основе и провел полный матч.
Отметим, что за «Антверпен» забил бывший игрок «Динамо» Дьемерси Мбокани.
Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа. 4-й тур
«Брюгге» – «Антверпен» – 2:1
Голы: 1:0 - 60 автогол Бюте, 1:1 - 62 Мбокани, 2:1 - 66 Ванакен
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Источник — Sport.ua
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