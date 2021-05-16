ФОТО. Старшая дочь Гвардиолы целовалась со звездой Тоттенхэма

Хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли заметили в баре, когда он целовался с 20-летней Марией Гвардиолой – старшей дочерью главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.



Сообщается, что пара проболтала несколько часов в заведении под названием Cloud 9, после чего футболист наклонился, чтобы поцеловать девушку. Впервые пара познакомилась в прошлом месяце и уже открыто выходит в люди. Публичный поцелуй состоялся в прошлое воскресенье, когда «Тоттенхэм» проиграл «Лидсу» со счетом 1:3.



Мария в общениями с друзьями утверждает, что они с Деле Алли просто друзья.



Отметим, что ранее футболиста бросила его возлюбленная Руби Рэй, после того как узнала, что он часами просиживает за игрой Fortnite.



Деле Алли в текущем сезоне переживает не лучшие времена. Он сыграл во всех турнирах 27 матчей, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

У Пепа есть еще 18-летний сын Мариус и 13-летняя дочь Валентина.