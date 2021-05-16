ФОТО. Старшая дочь Гвардиолы целовалась со звездой Тоттенхэма

Деле Алли ищет новую пассию

  • 16.05.2021 19:58
  • 4520 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Старшая дочь Гвардиолы целовалась со звездой Тоттенхэма
© The Sun. Пеп Гвардиол с дочерью Марией

Хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли заметили в баре, когда он целовался с 20-летней Марией Гвардиолой – старшей дочерью главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
 
Сообщается, что пара проболтала несколько часов в заведении под названием Cloud 9, после чего футболист наклонился, чтобы поцеловать девушку. Впервые пара познакомилась в прошлом месяце и уже открыто выходит в люди. Публичный поцелуй состоялся в прошлое воскресенье, когда «Тоттенхэм» проиграл «Лидсу» со счетом 1:3.
 
Мария в общениями с друзьями утверждает, что они с Деле Алли просто друзья. 
 
Отметим, что ранее футболиста бросила его возлюбленная Руби Рэй, после того как узнала, что он часами просиживает за игрой Fortnite. 
 
Деле Алли в текущем сезоне переживает не лучшие времена. Он сыграл во всех турнирах 27 матчей, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

У Пепа есть еще 18-летний сын Мариус и 13-летняя дочь Валентина.

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Источник — The Sun

(18 голосов)

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Комментарии
    Guta
    online
      Guta, 16.05.2021 20:38
    -1
    Закінчення статті шікарне, тіпа ще не все втрачено
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