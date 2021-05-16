Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье на грунтовом Мастерсе в Риме будет сыгран финал.



В матче за титул встретятся действующий чемпион Новак Джокович и девятикратній победитель данніх соревнований Рафаэль Надаль.



Встреча начнется в 18:00 по Киеву.



Ранее теннисисты играли между собой 56 раз, в серба на две победы больше. В финалах на турнире в Риме Надаль и Джокович встречались пять раз, на счету испанца три победы при двух поражениях.

Официально посмотреть матч в Украине можно на телеканале Сетанта, который доступен по ссылке в сервисе Мегого