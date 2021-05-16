Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на Мастерсе в Риме

  • 16.05.2021 16:20
  • 339 просмотров
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Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Новак Джокович

В воскресенье на грунтовом Мастерсе в Риме будет сыгран финал.
 
В матче за титул встретятся действующий чемпион Новак Джокович и девятикратній победитель данніх соревнований Рафаэль Надаль.
 
Встреча начнется в 18:00 по Киеву.
 
Ранее теннисисты играли между собой 56 раз, в серба на две победы больше. В финалах на турнире в Риме Надаль и Джокович встречались пять раз, на счету испанца три победы при двух поражениях.

Официально посмотреть матч в Украине можно на телеканале Сетанта, который доступен по ссылке  в сервисе Мегого

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Источник — Sport.ua

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