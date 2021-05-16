Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье на грунтовом Мастерсе в Риме будет сыгран финал.
В матче за титул встретятся действующий чемпион Новак Джокович и девятикратній победитель данніх соревнований Рафаэль Надаль.
Встреча начнется в 18:00 по Киеву.
Ранее теннисисты играли между собой 56 раз, в серба на две победы больше. В финалах на турнире в Риме Надаль и Джокович встречались пять раз, на счету испанца три победы при двух поражениях.
Официально посмотреть матч в Украине можно на телеканале Сетанта, который доступен по ссылке в сервисе Мегого
Источник — Sport.ua
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