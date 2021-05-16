Анатолий ТРУБИН: «Нужно улучшить нашу физическую форму»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поделился мыслями о работе в тренировочном лагере сборной Украины.
«В первую очередь нам следует усовершенствовать свою физическую форму. Дело в том, что было несколько дней отдыха, и надо снова входить в тонус. Восстановим кондиции и будем показывать на тренировках свои лучшие качества и доказывать свою необходимость тренерскому штабу...», - сказал Трубин.
ФОТО. Сборная Украины провела утреннюю тренировку в Харькове.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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