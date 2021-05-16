Анатолий ТРУБИН: «Нужно улучшить нашу физическую форму»

Голкипер «Шахтера» рассказал о ситуации в сборной

  • 16.05.2021 15:28
  • 239 просмотров
  • 3 комментария
Анатолий ТРУБИН: «Нужно улучшить нашу физическую форму»
© uaf.ua

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поделился мыслями о работе в тренировочном лагере сборной Украины.

«В первую очередь нам следует усовершенствовать свою физическую форму. Дело в том, что было несколько дней отдыха, и надо снова входить в тонус. Восстановим кондиции и будем показывать на тренировках свои лучшие качества и доказывать свою необходимость тренерскому штабу...», - сказал Трубин.

ФОТО. Сборная Украины провела утреннюю тренировку в Харькове.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 15:42
    -3
    joe777., 16.05.2021 15:40
    Чуть не забыл и шапаренко тоже должен с ними быть,он тоже чмо даунецкое .
    Ак228, enjoy, zvalenok, Дыряво, почему ты боишься писать со своих аккаунтов, а постоянно копируешь чужие?)
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    joe777.
      joe777., 16.05.2021 15:40
    0
    Чуть не забыл и шапаренко тоже должен с ними быть,он тоже чмо даунецкое .
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 15:32
    -4
    Днонецкие должны тренироваться в отдельном закрытом помещении, что бы не заразить остальных своей ордловской тупизной.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 15:40
    0
    Чуть не забыл и шапаренко тоже должен с ними быть,он тоже чмо даунецкое .
    Ссылка
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