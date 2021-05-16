Ига Свёнтек – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме будет сыгран финал.
В матче за титул встретятся действующая чемпионка турнира Каролина Плишкова из Чехии и действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Свёнтек из Польши.
Встреча начнется в 15:30 по Киеву.
Ранее девушки не играли между собой официальных матчей.
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Источник — Sport.ua
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