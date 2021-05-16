Моуриньо поздравил Рому и Фонсеку с победой в римском дерби

Жозе следит за своим новым клубом

  • 16.05.2021 13:14
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Моуриньо поздравил Рому и Фонсеку с победой в римском дерби
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» под руководством Паулу Фонсеки обыграла «Лацио» со счетом 2:0.

Жозе Моуриньо, который возглавит команду в конце сезона, поздравил римлян с этой победой.

«Поздравляю команду и господина Фонсеку с отличной победой», — написал Моуриньо в Instagram.

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Источник — Sport.ua

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