Денис МИРОШНИЧЕНКО: «У меня еще год контракта с Александрией»

26-летний украинский защитник «Александрии» Денис Мирошниченко подвел итоги сезона, а также рассказал о ситуации со своим контрактом.
«Совсем недовольны тем местом в турнирной таблице, какое заняли. Ставили иные себе задачи, но не всегда получается задуманное. Будем ставить себе цели на новый сезон и идти к ним.
У меня еще год контракта с «Александрией», сконцентрирован на работе и целях клуба», — заявил Денис.
В минувшем сезоне УПЛ Мирошниченко провел 15 матчей в составе «Александрии».
Александрийская команда заняла девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 29 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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