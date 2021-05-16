Денис МИРОШНИЧЕНКО: «У меня еще год контракта с Александрией»

Украинский футболист сконцентрирован на целях и задачах клуба

  • 16.05.2021 11:31
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Денис МИРОШНИЧЕНКО: «У меня еще год контракта с Александрией»
© ФК Александрия. Денис Мирошниченко

26-летний украинский защитник «Александрии» Денис Мирошниченко подвел итоги сезона, а также рассказал о ситуации со своим контрактом.

«Совсем недовольны тем местом в турнирной таблице, какое заняли. Ставили иные себе задачи, но не всегда получается задуманное. Будем ставить себе цели на новый сезон и идти к ним.

У меня еще год контракта с «Александрией», сконцентрирован на работе и целях клуба», — заявил Денис.

В минувшем сезоне УПЛ Мирошниченко провел 15 матчей в составе «Александрии».

Александрийская команда заняла девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 29 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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