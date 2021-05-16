КУЛАЧ: «Выделю гол в ворота Шахтера. Приятно забить бывшей команде»

Форвард «Ворсклы» прокомментировал свою результативность в УПЛ

  • 16.05.2021 07:56
  • 127 просмотров
  • 0 комментариев
КУЛАЧ: «Выделю гол в ворота Шахтера. Приятно забить бывшей команде»
© ФК Ворскла

28-летний украинский нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач рассказал о самом важном голе в минувшем сезоне УПЛ.

«Добился личного достижения, забив 15 голов в чемпионате. С командой тоже выступили удачно, решив поставленную задачу на сезон. Поэтому прошедший сезон точно можно занести себе в актив.

В принципе, доволен и этой цифрой. Конечно, в будущем буду стараться перекрыть это достижение.

Каждый гол был важен, ведь забитые мячи помогали команде добиваться результата. Немного выделю гол в ворота донецкого «Шахтера», своей бывшей команде. Приятно было отличиться, тем более, что забитый гол помог не проиграть «горнякам», — сказал Кулач.

В минувшем сезоне УПЛ Кулач стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 15 мячей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности