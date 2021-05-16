КУЛАЧ: «Выделю гол в ворота Шахтера. Приятно забить бывшей команде»

28-летний украинский нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач рассказал о самом важном голе в минувшем сезоне УПЛ.
«Добился личного достижения, забив 15 голов в чемпионате. С командой тоже выступили удачно, решив поставленную задачу на сезон. Поэтому прошедший сезон точно можно занести себе в актив.
В принципе, доволен и этой цифрой. Конечно, в будущем буду стараться перекрыть это достижение.
Каждый гол был важен, ведь забитые мячи помогали команде добиваться результата. Немного выделю гол в ворота донецкого «Шахтера», своей бывшей команде. Приятно было отличиться, тем более, что забитый гол помог не проиграть «горнякам», — сказал Кулач.
В минувшем сезоне УПЛ Кулач стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 15 мячей.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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