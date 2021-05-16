Заря подписала контракт с женской командой Кобра

Луганский клуб будет помогать команде из Белокуракино

  • 16.05.2021 02:19
  • 78 просмотров
  • 0 комментариев
Заря подписала контракт с женской командой Кобра
© facebook.com/FCZoryaLuhansk

Луганская «Заря» заключила контракт с женской командой «Кобра», выступающей в Первой лиге. Об этом рассказал генеральный директор клуба Станислав Оганов.

«Было принято решение о том, что футбольные клубы обязаны иметь женскую команду и мы не исключение. Сейчас два года переходного периода. Есть время. Команда может называться не «Заря», а с этим футбольным клубом может быть оформлен отдельный договор.

Мы заключили договор с командой «Кобра» из Белокуракино, которая выступает в Первой лиге. Всячески будем помогать им, чтобы они ни в чём не нуждались. И будем смотреть по развитию дальнейшие планы и вносить коррективы по ходу чемпионата. Перед началом нового чемпионата мы туда отправим наших тренеров для того, чтобы на протяжении некоторого времени они подсказали тренерскому штабу «Кобры» как должен проходить тренировочный процесс», – отметил Оганов.

Отметим, что со следующего сезона клубы УПЛ должны иметь женскую команду.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности