Андерлехт Михайличенко проиграл бывшей команде Малиновского

В матче четвёртого тура второго этапа чемпионата Бельгии «Андерлехт» Богдана Михайличенко проиграл «Генку».
Украинец вышел на поле с первых минут и провел полный матч.
Команды остались на втором и третьем местах в чемпионской группе, но уже завтра «Андерлехт» может обойти «Антверпен», у которого столько же очков и выездной матч с «Брюгге».
Чемпионат Бельгии. Второй этап, 4-й тур
«Андерлехт» – «Генк» – 1:2
Голы: 0:1 - 16 Онуачу, 1:1 - 31 Нмеча, 1:2 - 86 Дессер
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Источник — Sport.ua
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