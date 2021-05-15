4-й тур
Андерлехт
1 : 2
Генк
15.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Андерлехт Михайличенко проиграл бывшей команде Малиновского

Встреча завершилась не в пользу хозяев

  • 15.05.2021 23:45
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Андерлехт Михайличенко проиграл бывшей команде Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвёртого тура второго этапа чемпионата Бельгии «Андерлехт» Богдана Михайличенко проиграл «Генку».
 
Украинец вышел на поле с первых минут и провел полный матч.
 
Команды остались на втором и третьем местах в чемпионской группе, но уже завтра «Андерлехт» может обойти «Антверпен», у которого столько же очков и выездной матч с «Брюгге».
 
Чемпионат Бельгии. Второй этап, 4-й тур

«Андерлехт» – «Генк» – 1:2
Голы: 0:1 - 16 Онуачу, 1:1 - 31 Нмеча, 1:2 - 86 Дессер

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Sport.ua

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