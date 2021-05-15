Бешикташ выиграл чемпионат Турции. Два лидера набрали по 84 очка

В Турции чемпионская гонка продлилась до последнего тура. К решающему игровому дню три претендента на титул подходили в следующем положении: «Бешикташ» (81 очко), «Галатасарай» (81), «Фенербахче» (79).

В итоге «Бешикташ» не без проблем взял титул, обыграв «Гезтепе» 2:1. Отметим важный гол экс-защитника «Динамо» Домагоя Виды.

«Галатасарай» выиграл, но по дополнительным показателям упустил титул, а «Фенербахче» остался третьим.

Чемпионат Турции. 40-й тур

Гезтепе - Бешикташ 1:2

Голы: Озтюрк, 24 - Вида, 10, Геззаль, 68 (с пен)

Галатасарай - Малатьяспор 3:1

Голы: Дарвисоглу, 53, Бабель, 60, Коглайан, 90 - Буйук, 39

Кайсериспор - Фенербахче 1:2

Голы: Энрике, 18 - Валенсия, 90, Азиз, 90+6

