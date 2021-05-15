Бешикташ выиграл чемпионат Турции. Два лидера набрали по 84 очка

Три претендента на титул в последнем туре чемпионата Турции

  • 15.05.2021 22:36
  • 2357 просмотров
  • 6 комментариев
Бешикташ выиграл чемпионат Турции. Два лидера набрали по 84 очка
© twitter.com/Besiktas

В Турции чемпионская гонка продлилась до последнего тура. К решающему игровому дню три претендента на титул подходили в следующем положении: «Бешикташ» (81 очко), «Галатасарай» (81), «Фенербахче» (79).

В итоге «Бешикташ» не без проблем взял титул, обыграв «Гезтепе» 2:1. Отметим важный гол экс-защитника «Динамо» Домагоя Виды.

«Галатасарай» выиграл, но по дополнительным показателям упустил титул, а «Фенербахче» остался третьим.

Чемпионат Турции. 40-й тур

Гезтепе - Бешикташ 1:2
Голы: Озтюрк, 24 - Вида, 10, Геззаль, 68 (с пен)

Галатасарай - Малатьяспор 3:1
Голы: Дарвисоглу, 53, Бабель, 60, Коглайан, 90 - Буйук, 39

Кайсериспор - Фенербахче 1:2
Голы: Энрике, 18 - Валенсия, 90, Азиз, 90+6
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 15.05.2021 23:35
    0
    syrkis-shybkis, 15.05.2021 23:22
    Тебя забыли спросить,что делать
    А я и не просил .Просто факты из истории отметил и сегодняшнюю реальность подчеркнул.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 15.05.2021 23:22
    -1
    avk2307, 15.05.2021 23:00
    Динамо и Шахтер и покруче у турков выигрывали. Но конечно и Металлист поддерживал.
    А пока готовьтесь к величию с Балканами, о Бешикташе в ближайшее время рано думать
    Тебя забыли спросить,что делать
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 15.05.2021 23:00
    -2
    vitalikss86, 15.05.2021 22:48
    А я помню когда сидел на трибуне и Мы - команда Великих - обыгрывали Бешикташ. Гол Жажи 4-1 тогда выиграли и прошли (Металлист-Бешикташ 4-1 2008г). Но что если встретимся с тобой еще раз, знай и на этот раз снимем скальпель. Галатасарай к слову тоже обыгрывали. Команда Великих
    Cehenneme hoşgeldin. Elbette kazanacağız
    Динамо и Шахтер и покруче у турков выигрывали. Но конечно и Металлист поддерживал.
    А пока готовьтесь к величию с Балканами, о Бешикташе в ближайшее время рано думать
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 15.05.2021 22:48
    -2
    А я помню когда сидел на трибуне и Мы - команда Великих - обыгрывали Бешикташ. Гол Жажи 4-1 тогда выиграли и прошли (Металлист-Бешикташ 4-1 2008г). Но что если встретимся с тобой еще раз, знай и на этот раз снимем скальпель. Галатасарай к слову тоже обыгрывали. Команда Великих
    Cehenneme hoşgeldin. Elbette kazanacağız
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 15.05.2021 22:44
    0
    Могли бы "золотой матч" сделать...
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 15.05.2021 22:42
    +3
    ахуеть интрига держалась
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 15.05.2021 22:42
    +3
    ахуеть интрига держалась
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 15.05.2021 23:35
    0
    syrkis-shybkis, 15.05.2021 23:22
    Тебя забыли спросить,что делать
    А я и не просил .Просто факты из истории отметил и сегодняшнюю реальность подчеркнул.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 15.05.2021 22:44
    0
    Могли бы "золотой матч" сделать...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности