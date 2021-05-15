Бешикташ выиграл чемпионат Турции. Два лидера набрали по 84 очка

В Турции чемпионская гонка продлилась до последнего тура. К решающему игровому дню три претендента на титул подходили в следующем положении: «Бешикташ» (81 очко), «Галатасарай» (81), «Фенербахче» (79).
В итоге «Бешикташ» не без проблем взял титул, обыграв «Гезтепе» 2:1. Отметим важный гол экс-защитника «Динамо» Домагоя Виды.
«Галатасарай» выиграл, но по дополнительным показателям упустил титул, а «Фенербахче» остался третьим.
Чемпионат Турции. 40-й тур
Гезтепе - Бешикташ 1:2
Голы: Озтюрк, 24 - Вида, 10, Геззаль, 68 (с пен)
Галатасарай - Малатьяспор 3:1
Голы: Дарвисоглу, 53, Бабель, 60, Коглайан, 90 - Буйук, 39
Кайсериспор - Фенербахче 1:2
Голы: Энрике, 18 - Валенсия, 90, Азиз, 90+6
🏆 SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU ŞAMPİYONU ŞANLI BEŞİKTAŞ!#ŞampiyonSensin pic.twitter.com/XciVHm7pwO— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 15, 2021
Источник — Sport.ua
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А пока готовьтесь к величию с Балканами, о Бешикташе в ближайшее время рано думать
Cehenneme hoşgeldin. Elbette kazanacağız
А пока готовьтесь к величию с Балканами, о Бешикташе в ближайшее время рано думать
Cehenneme hoşgeldin. Elbette kazanacağız
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