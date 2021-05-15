Генеральный директор Зари: «Очень хотим играть в группе Лиги Европы»

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов надеется, что Заря сумеет пройти квалификацию и пройдет в группу Лиги Европы.

«Поскольку мы заняли третье место, то стартуем с раунда плей-офф Лиги Европы. Надеемся, что пройдём этот этап и попадём в группу. Если нет, то попадём в группу Лиги Конференций. Гарантированно имеем восемь игр».

«Очень хотим играть именно в группе Лиги Европы. Жеребьёвка состоится 2 августа, а первые игры 19 и 26 августа», - сказал Оганов.