Завацкая стартовала с непростой победы в квалификации турнира в Парме

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№130 WTA) стартовала с непростой победы в квалификации нового турнира WTA 250 в Парме.



На старте отбора украинка, посеянная под седьмым номером, на двух тай-брейках одолела обладательницу вайлд-кард Нурию Бранкаччо из Италии (№589 WTA).



Парма. Полуфинал квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Нурия Бранкаччо (Италия) – 7:6(6), 7:6(6)



В финале отбора Завацкая сразится против американки Кети Макнелли (№109 WTA), посеянной под третьим номером..



Отметим, что 17-летняя Бранкаччо за последний месяц сыграла четыре матча против украинок. Ей удалось победить Дарью Лопатецкую, но Анастасии Соболевой, Марте Костюк, а теперь и Катарине Завацкой она проиграла.