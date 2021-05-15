Завацкая стартовала с непростой победы в квалификации турнира в Парме

Украинка будет сражаться за выход в основную сетку

  • 15.05.2021 19:42
  • 392 просмотра
  • 1 комментарий
Завацкая стартовала с непростой победы в квалификации турнира в Парме
© WTA. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№130 WTA) стартовала с непростой победы в квалификации нового турнира WTA 250 в Парме.
 
На старте отбора украинка, посеянная под седьмым номером, на двух тай-брейках одолела обладательницу вайлд-кард Нурию Бранкаччо из Италии (№589 WTA).
 
Парма. Полуфинал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Нурия Бранкаччо (Италия) – 7:6(6), 7:6(6)
 
В финале отбора Завацкая сразится против американки Кети Макнелли (№109 WTA), посеянной под третьим номером..
 
Отметим, что 17-летняя Бранкаччо за последний месяц сыграла четыре матча против украинок. Ей удалось победить Дарью Лопатецкую, но Анастасии Соболевой, Марте Костюк, а теперь и Катарине Завацкой она проиграла. 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 15.05.2021 20:14
    0
    зараз це ії рівень,на жаль
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 15.05.2021 20:14
    0
    зараз це ії рівень,на жаль
    Ссылка
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