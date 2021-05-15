ВИДЕО. Динамо заменит газон на стадионе имени Лобановского

«Динамо» Киев во время межсезонья планирует заменить газон на стадионе имени Лобановского, а также на полях своей тренировочной базы.

Ожидается, что использовать поле можно будет через два месяца.

«Динамо» проводит домашние матчи на НСК Олимпийский, однако стадион Лобановского принимал ряд матчей УПЛ сезона 2020/21.