ВИДЕО. Малиновского не остановить. Украинец сделал очередной ассист

Уже на 9-й минуте матча чемпионата Италии против «Дженоа» полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский сделал очередную результативную передачу.
Игрок помог отличиться Дувану Сапате.
Для Малиновского это 12-й ассист в сезоне Серии A (по другим данным - 11-й). Кроме того, Руслан забил 7 голов.
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Источник — Sport.ua
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