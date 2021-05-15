ВИДЕО. Малиновского не остановить. Украинец сделал очередной ассист

Украинский хавбек продолжает феерить

  • 15.05.2021 16:17
  • 3512 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Малиновского не остановить. Украинец сделал очередной ассист
© Getty Images/Global Images Ukraine

Уже на 9-й минуте матча чемпионата Италии против «Дженоа» полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский сделал очередную результативную передачу.

Игрок помог отличиться Дувану Сапате.

Для Малиновского это 12-й ассист в сезоне Серии A (по другим данным - 11-й). Кроме того, Руслан забил 7 голов.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 15.05.2021 16:34
    +7
    Скажу вам по секрету, он еще и забил)
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 15.05.2021 16:32
    +1
    Хорош, такую зрячую отдал в разрез защиты...
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 15.05.2021 16:32
    -1
    Претендент на золотий м'яч, якщо Аталанта виграє серію А і пройде до півфіналу ЛЧ, fУкраїна вийде в півфінал ЧЄ!!!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 15.05.2021 16:29
    +9
    Маліна асіст плюс гол!!!Красава!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 15.05.2021 16:29
    +7
    Молодчинка!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 15.05.2021 16:26
    +5
    Perfetto
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 15.05.2021 16:29
    +9
    Маліна асіст плюс гол!!!Красава!!!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 15.05.2021 16:34
    +7
    Скажу вам по секрету, он еще и забил)
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 15.05.2021 16:29
    +7
    Молодчинка!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 15.05.2021 16:26
    +5
    Perfetto
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 15.05.2021 16:32
    +1
    Хорош, такую зрячую отдал в разрез защиты...
    Ссылка
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