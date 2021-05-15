Владимир ШАРАН: «Мы сделали все, что могли. Сейчас хочется отдохнуть»

Тренер рассказал об уходе из команды

  • 15.05.2021 17:31
  • 711 просмотров
  • 0 комментариев
Владимир ШАРАН: «Мы сделали все, что могли. Сейчас хочется отдохнуть»
© fco.com.ua

Наставник Владимир Шаран рассказал о своем уходе из «Александрии», которую покинул по итогам минувшего сезона.

«Конечно, трудно оставлять футбольный клуб, в котором непрерывно проработал восемь лет, а до того еще два. Но такова футбольная жизнь. Здесь были лучшие годы моей тренерской деятельности - и эти восемь лет с Сергеем Анатольевичем Кузьменко, и те два года во времена Николая Николаевича Лавренко».

«Мы с тренерским штабом сделали все, что могли. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем видеть ребят и будем ими довольны. Я благодарен своим помощникам, врачам, массажистам и клубу в целом. Мы подняли планку: выходили в Лигу Европы, были бронзовыми призерами, полуфиналистами Кубка Украины, побеждали «Шахтер», «Динамо», «Зарю».

«Сейчас мне хочется отдохнуть. Город я не покидаю. Моя дочь здесь учится здесь. Я буду приходить на поединки и переживать за нашу команду. Я надеюсь, что успехи будут», - сказал Шаран.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Александрия

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности