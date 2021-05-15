Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «В этом году сделали небольшой шаг вперед»

Хавбек «Зари» подвел итоги сезона

  • 15.05.2021 15:47
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Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «В этом году сделали небольшой шаг вперед»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Иванисеня

Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня подвел итоги выступлений команды в нынешнем сезоне:

«В этом году сделали небольшой шаг вперед, ведь финишировали с 9-очковым отрывом от четвертого места. А в прошлом сезоне до последней секунды боролись как за третье, так и за второе места. Вышли в финал Кубка Украины – это тоже большой плюс.

Хочется, чтобы в следующем году мы боролись не только за третье место, а и за второе, а там, может быть, и за первое. Это наши мечты, мы будем к этому стремиться. И, конечно, хочется выиграть финал Кубка в следующем году».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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