Атлетик – Реал. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 37-го тура испанской Ла Лиги «Атлетик» Бильбао – «Реал» Мадрид.

«Реал» с 78 очками идет вторым в чемпионате Испании, отставая от первого «Атлетико» на 2 балла. «Атлетик» с 46 очками девятый. Кстати баски недавно выиграли у команд из первой четверки, а именно у «Атлетико» (2:1) и «Севильи» (1:0).

«Реал» перед выездом в Страну Басков разгромил на выезде «Гранаду» (1:4), а «Атлетик» уступил на выезде «Уэске» (1:0).

Соперники встречались между собой 80 раз (92 победы «Реала», 52 виктории «Атлетика», 36 ничьих). В первом круге на своем поле «Реал» выиграл у басков 3:1. А в полуфинале Суперкубка Испании в январе уже Атлетик переиграл мадридцев 2:1.

«Атлетик» никуда не попадает, в еврокубки баски не пробились. Также команда не вылетает, находясь в твердой середине. Для них сезон уже можно закрывать. Игра с «Реалом» для них будет прежде всего за престиж.

Я думаю, «Реалу» больше нужна победа и они добьются ее, выиграв в Бильбао с минимальным перевесом», - сказал Бартулович.

Матч «Атлетик» Бильбао – «Реал» Мадрид состоится 16-го мая. Начало встречи в 19:30.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».