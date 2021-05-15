Евгений ЗАПОРОЖЕЦ: «Остаюсь в Ингульце как минимум на сезон»

Полузащитник «Ингульца» Евгений Запорожец подвел итоги сезона и прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

«Итоговым 12-м местом в турнирной таблице не очень довольны. Мы понимаем, что можем быть выше и могли быть, но не всегда удача была на нашей стороне, где-то судейские ошибки были. Но самое главное – «Ингулец» остался в Премьер-лиге.

У меня с «Ингульцом» действует контракт еще 2,5 года, я никуда не ухожу. На данный момент мне ничего не хочется менять, хотя были предложения, но в тоже время конкретных переговоров не последовало. Поэтому остаюсь в «Ингульце» как минимум на сезон, хотя, думаю, что отработаю свой контракт до конца, так как считаю, что наша команда будет прогрессировать и достигать новых высот», - сказал Запорожец.

В минувшем сезоне УПЛ 26-летний Запорожец в составе «Ингульца» провел 24 матча.

Команда Сергея Лавриненко финишировала на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков.