Лучший бомбардир Первой лиги может покинуть Агробизнес

У трех футболистов волочиского «Агробизнеса» заканчиваются контракты с клубом.

Летом истекают соглашения с «Агробизнесом» у защитника Арсена Слотюка (25 матчей, 1 гол в текущем чемпионате), а также полузащитников Сергея Семенюка (23 матча, 2 гола в текущем чемпионате) и Руслана Черненко (24 матча, 12 голов).

За пять туров до финиша сезона в Первой лиге «Агробизнес» занимает 4-е место, сохраняя шансы на повышение в классе. В субботу команда Александра Чижевского сыграет дома с «Черноморцем».