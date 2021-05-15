Лучший бомбардир Первой лиги может покинуть Агробизнес

У трех футболистов волочиского «Агробизнеса» заканчиваются контракты с клубом.
Летом истекают соглашения с «Агробизнесом» у защитника Арсена Слотюка (25 матчей, 1 гол в текущем чемпионате), а также полузащитников Сергея Семенюка (23 матча, 2 гола в текущем чемпионате) и Руслана Черненко (24 матча, 12 голов).
За пять туров до финиша сезона в Первой лиге «Агробизнес» занимает 4-е место, сохраняя шансы на повышение в классе. В субботу команда Александра Чижевского сыграет дома с «Черноморцем».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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