Будковский, Родригеш и Аллахьяр – лучшие бомбардиры УПЛ среди джокеров

Больше всех голов в минувшем сезоне забили резервисты «Динамо»

  • 15.05.2021 09:49
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Будковский, Родригеш и Аллахьяр – лучшие бомбардиры УПЛ среди джокеров
© ФК Десна Чернигов. Филипп Будковский

В сезоне-2020/21 был забит в общей сложности 481 мяч. 69 из них (14,4%) записали в свой актив игроки, вышедшие на замену. Больше других, как и в предыдущем чемпионате, отличились резервисты «Динамо» - 11 голов, «Руха» - 9, «Десны», «Зари» и «Колоса» - по 7. А лучшими бомбардирами сезона среди джокеров стали Филипп Будковский, Жерсон Родригеш и Аллахьяр Сайядманеш, которые по 3 раза поражали ворота соперников. Будковский в 1-м туре забил «Заре» (3:1), в 4-м - «Руху» (3:1), а в 8-м - «Александрии» (2:2). Родригеш в 6-м туре расписался в воротах «Руха» (2:0), в 17-м - «Миная» (3:0) и в 20-м - «Александрии» (2:1). Сайядманеш в 7-м туре отличился в поединке с «Рухом» (4:0), в 13-м - в игре с «Александрией»  (2:0), а также в перенесенном матче 10-го тура с «Олимпиком» (1:2).

Два мяча после выхода на замену забил в минувшем чемпионате Евгений Селезнев, что позволило ему с 16 голами занять вторую строчку в списке лучших бомбардиров-джокеров УПЛ вслед за хорватом Эдуарду.

Лучшие бомбардиры-джокеры чемпионатов Украины

 

Игрок

Клубы

Голы

1.

ЭДУАРДУ

Шахтер

22

2.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (1), Шахтер (5), Днепр (8), Колос (2)

16

3.

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

14

4.

БРАНДАУ

Шахтер

12

 

Олег ГУСЕВ

Арсенал (1), Динамо (11)

12

 

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (1), Динамо (11)

12

 

Максим ШАЦКИХ

Динамо

12

 

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

12

9.

Алексей АНТОНОВ

Металлист (4), Ильичевец (1), Днепр (2),

11

 

 

Кривбасс (3), Черноморец (1)

 

 

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (7), Днепр (1), Металлист (3)

11

 

Марко ДЕВИЧ

Металлист (9), Шахтер (2)

11
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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