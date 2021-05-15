Будковский, Родригеш и Аллахьяр – лучшие бомбардиры УПЛ среди джокеров

В сезоне-2020/21 был забит в общей сложности 481 мяч. 69 из них (14,4%) записали в свой актив игроки, вышедшие на замену. Больше других, как и в предыдущем чемпионате, отличились резервисты «Динамо» - 11 голов, «Руха» - 9, «Десны», «Зари» и «Колоса» - по 7. А лучшими бомбардирами сезона среди джокеров стали Филипп Будковский, Жерсон Родригеш и Аллахьяр Сайядманеш, которые по 3 раза поражали ворота соперников. Будковский в 1-м туре забил «Заре» (3:1), в 4-м - «Руху» (3:1), а в 8-м - «Александрии» (2:2). Родригеш в 6-м туре расписался в воротах «Руха» (2:0), в 17-м - «Миная» (3:0) и в 20-м - «Александрии» (2:1). Сайядманеш в 7-м туре отличился в поединке с «Рухом» (4:0), в 13-м - в игре с «Александрией» (2:0), а также в перенесенном матче 10-го тура с «Олимпиком» (1:2).

Два мяча после выхода на замену забил в минувшем чемпионате Евгений Селезнев, что позволило ему с 16 голами занять вторую строчку в списке лучших бомбардиров-джокеров УПЛ вслед за хорватом Эдуарду.

Лучшие бомбардиры-джокеры чемпионатов Украины