Будковский, Родригеш и Аллахьяр – лучшие бомбардиры УПЛ среди джокеров

В сезоне-2020/21 был забит в общей сложности 481 мяч. 69 из них (14,4%) записали в свой актив игроки, вышедшие на замену. Больше других, как и в предыдущем чемпионате, отличились резервисты «Динамо» - 11 голов, «Руха» - 9, «Десны», «Зари» и «Колоса» - по 7. А лучшими бомбардирами сезона среди джокеров стали Филипп Будковский, Жерсон Родригеш и Аллахьяр Сайядманеш, которые по 3 раза поражали ворота соперников. Будковский в 1-м туре забил «Заре» (3:1), в 4-м - «Руху» (3:1), а в 8-м - «Александрии» (2:2). Родригеш в 6-м туре расписался в воротах «Руха» (2:0), в 17-м - «Миная» (3:0) и в 20-м - «Александрии» (2:1). Сайядманеш в 7-м туре отличился в поединке с «Рухом» (4:0), в 13-м - в игре с «Александрией» (2:0), а также в перенесенном матче 10-го тура с «Олимпиком» (1:2).
Два мяча после выхода на замену забил в минувшем чемпионате Евгений Селезнев, что позволило ему с 16 голами занять вторую строчку в списке лучших бомбардиров-джокеров УПЛ вслед за хорватом Эдуарду.
Лучшие бомбардиры-джокеры чемпионатов Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
1.
|
ЭДУАРДУ
|
Шахтер
|
22
|
2.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (1), Шахтер (5), Днепр (8), Колос (2)
|
16
|
3.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
14
|
4.
|
БРАНДАУ
|
Шахтер
|
12
|
|
Олег ГУСЕВ
|
Арсенал (1), Динамо (11)
|
12
|
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (1), Динамо (11)
|
12
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
12
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
12
|
9.
|
Алексей АНТОНОВ
|
Металлист (4), Ильичевец (1), Днепр (2),
|
11
|
|
|
Кривбасс (3), Черноморец (1)
|
|
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер (7), Днепр (1), Металлист (3)
|
11
|
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист (9), Шахтер (2)
|
11
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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