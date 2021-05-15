Самым результативным в сезоне-2020/21 стал бомбардирский тандем Ворсклы

В сезоне-2020/21 Владислав Кулач и Руслан Степанюк вдвоем забили почти 60% всех голов «Ворсклы» - 22 из 37, став самым результативным бомбардирским тандемом чемпионата. На 5 мячей меньше оказалось в активе динамовской пары - Виктора Цыганкова и Артема Беседина. Третий результат показали голеадоры «Десны» - Андрей Тотовицкий и Филипп Будковский, 16 раз совместными усилиями поражавшие ворота соперников.

Самые результативные пары игроков клубов УПЛ в сезоне-2020/21

Голы Пара игроков Клуб 22 (5*) Владислав КУЛАЧ (15), Руслан СТЕПАНЮК (7) Ворскла 17 (4) Виктор ЦЫГАНКОВ (12), Артем БЕСЕДИН (5) Динамо 16 (4) Андрей ТОТОВИЦКИЙ (9), Филипп БУДКОВСКИЙ (7) Десна 15 Александр ГЛАДКИЙ (9), Артем ГРОМОВ (6) Заря 15 (1) Манор СОЛОМОН (9), ЖУНИОР МОРАЕС (6) Шахтер 13 (3) Марио ЧУЖЕ (7), Артем ДОВБИК (6) Днепр-1 13 (6) Анатолий НУРИЕВ (10), Антон ШИНДЕР (3) Минай 13 (6) Младен БАРТУЛОВИЧ (7), Ника СИЧИНАВА (6) Ингулец 12 (4) Артем БОНДАРЕНКО (8), Даниил СИКАН (4) Мариуполь 11 (2) Шахаб ЗАХЕДИ (8), БЕНИТО (3) Олимпик 11 (7) Даниил КОНДРАКОВ (6), Юрий КЛИМЧУК (5) Рух 10 (6) Владимир ЛЫСЕНКО (5), Евгений СЕЛЕЗНЕВ (5) Колос

* с пенальти.