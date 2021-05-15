Самым результативным в сезоне-2020/21 стал бомбардирский тандем Ворсклы

В сезоне-2020/21 Владислав Кулач и Руслан Степанюк вдвоем забили почти 60% всех голов «Ворсклы» - 22 из 37, став самым результативным бомбардирским тандемом чемпионата. На 5 мячей меньше оказалось в активе динамовской пары - Виктора Цыганкова и Артема Беседина. Третий результат показали голеадоры «Десны» - Андрей Тотовицкий и Филипп Будковский, 16 раз совместными усилиями поражавшие ворота соперников.
Самые результативные пары игроков клубов УПЛ в сезоне-2020/21
|
Голы
|
Пара игроков
|
Клуб
|
22 (5*)
|
Владислав КУЛАЧ (15), Руслан СТЕПАНЮК (7)
|
Ворскла
|
17 (4)
|
Виктор ЦЫГАНКОВ (12), Артем БЕСЕДИН (5)
|
Динамо
|
16 (4)
|
Андрей ТОТОВИЦКИЙ (9), Филипп БУДКОВСКИЙ (7)
|
Десна
|
15
|
Александр ГЛАДКИЙ (9), Артем ГРОМОВ (6)
|
Заря
|
15 (1)
|
Манор СОЛОМОН (9), ЖУНИОР МОРАЕС (6)
|
Шахтер
|
13 (3)
|
Марио ЧУЖЕ (7), Артем ДОВБИК (6)
|
Днепр-1
|
13 (6)
|
Анатолий НУРИЕВ (10), Антон ШИНДЕР (3)
|
Минай
|
13 (6)
|
Младен БАРТУЛОВИЧ (7), Ника СИЧИНАВА (6)
|
Ингулец
|
12 (4)
|
Артем БОНДАРЕНКО (8), Даниил СИКАН (4)
|
Мариуполь
|
11 (2)
|
Шахаб ЗАХЕДИ (8), БЕНИТО (3)
|
Олимпик
|
11 (7)
|
Даниил КОНДРАКОВ (6), Юрий КЛИМЧУК (5)
|
Рух
|
10 (6)
|
Владимир ЛЫСЕНКО (5), Евгений СЕЛЕЗНЕВ (5)
|
Колос
* с пенальти.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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