Барселона готова попрощаться с 14 футболистами

«Барселоны» готова летом попрощаться со многими игроками.

Как сообщает испанская пресса, руководство клуба рассматривает возможность, что клуб покинут до 14 футболистов.

Ожидается, что клуб покинут Нето, Самуэль Юмтити, Миралем Пьянич, Мартин Брейтуэйт, Филиппе Коутиньо и другие.

«Барселона» рассчитывает, что это поможет сэкономить на зарплате, а если получится, то выгодно продать одного из игроков. В клубе считают, что глубокая реконструкция состава позволит им бороться за трофеи в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что вскоре каталонский клуб подпишет контракт с Серхио Агуэро.