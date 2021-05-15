Барселона готова попрощаться с 14 футболистами

Каталонцы намерены сэкономить на зарплатах

  • 15.05.2021 05:15
  • 66 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона готова попрощаться с 14 футболистами
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселоны» готова летом попрощаться со многими игроками.

Как сообщает испанская пресса, руководство клуба рассматривает возможность, что клуб покинут до 14 футболистов.

Ожидается, что клуб покинут Нето, Самуэль Юмтити, Миралем Пьянич, Мартин Брейтуэйт, Филиппе Коутиньо и другие.

«Барселона» рассчитывает, что это поможет сэкономить на зарплате, а если получится, то выгодно продать одного из игроков. В клубе считают, что глубокая реконструкция состава позволит им бороться за трофеи в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что вскоре каталонский клуб подпишет контракт с Серхио Агуэро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — El Mundo Deportivo

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности