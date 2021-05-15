38-летний Дани Алвес вызван в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил о вызове 38-летнего Дани Алвеса на отборочные матчи чемпионата мира против Эквадора и Парагвая.

Это будет первое международное выступление Алвеса с октября 2019 года.

Алвес может принять участие в своем четвертом чемпионате мира в 2022 году.

Состав сборной Бразилии:

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»);

Защитники: Алекс Сандро («Ювентус»); Дани Алвес («Сан-Паулу»), Данило («Ювентус»), Эдер Милитао («Реал»), Ренана Лоди («Атлетико»), Лукас Вериссимо («Бенфика»), Маркиньос (ПСЖ), Тиаго Силва («Челси»);

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета (Лион); Эвертон («Бенфика»);

Форварды: Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэль Барбоза («Фламенго»), Габриэль Жезус (» Манчестер Сити»), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус Джуниор («Реал»).