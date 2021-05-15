Дженоа – Аталанта. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 37-го тура итальянской Серии А «Дженоа» – «Аталанта».

«В предыдущем туре «Аталанта» выиграла у «Беневенто» (2:0). «Дженоа» с таким же счетом на выезде победила «Болонью» (2:0). Бергамаски с 75-ю очками идут вторыми в Серии А, генуэзцы с 39-ю баллами расположились на 14-й позиции.

Соперники встречались между собой 75 раз (23 победы «Аталанты», 27 побед «Дженоа» и 25 ничьих). Матч первого круга завершился нулевой ничьей.

«Аталанта» сейчас находится в хорошей форме. Я поставлю на победу команды из Бергамо. Им нужны очки. Бергамаски очень хорошо идут. Наш украинец Руслан Малиновский в каждом матче или забивает, или делает ассисты. Он очень хорошую форму набрал. Надеюсь, Руслан точно также на Евро будет играть. Поставлю на победу «Аталанты» с форой (-1)», - сказал Козьбан.

Матч «Дженоа» – «Аталанта» состоится 15-го мая. Начало встречи в 16:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдавской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.