Варан в ближайшее время может перейти в Манчестер Юнайтед

Защитник «Реала» Рафаэль Варан может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.

У 28-летнего француза остался год до конца контракта, и манкунианцы уже вступили в переговоры с футболистом.

Отмечается, что трансфер может состоиться как нынешним летом, так и следующим, когда игрок перейдет в клуб бесплатно.

Нынешним летом «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за француза 50 миллионов евро.

В этом сезоне Варан сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча.