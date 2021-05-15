Варан в ближайшее время может перейти в Манчестер Юнайтед

Защитник «Реала» Рафаэль Варан может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.
У 28-летнего француза остался год до конца контракта, и манкунианцы уже вступили в переговоры с футболистом.
Отмечается, что трансфер может состоиться как нынешним летом, так и следующим, когда игрок перейдет в клуб бесплатно.
Нынешним летом «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за француза 50 миллионов евро.
В этом сезоне Варан сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча.
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Источник — Daily Mirror
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