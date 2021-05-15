Евгений Волынец повторил рекорд УПЛ Богдана Сарнавского

В УПЛ-2020/21 вратарям 10 клубов 19 раз удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По 1-й пенальтийской дуэли выиграли Александр Бандура, Роман Мысак (оба - «Рух»), Никола Василь («Заря»), Александр Ильющенков, Орест Костик (оба - «Львов»), Антон Кичак («Олимпик»), Владимир Крынский, Артем Малыш (оба - «Ингулец»), Евгений Паст («Десна») и Анатолий Трубин («Шахтер»), по 2 - Андрей Попович («Минай») и Дмитрий Ризнык («Ворскла»). Ну а главным пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал голкипер «Колоса» Евгений Волынец, который 5 раз выходил победителем в 8 поединках один на один. Причем во всех пяти случаях он сам парировал удары с «точки», и тем самым повторил рекорд УПЛ, установленный в предыдущем сезоне Богданом Сарнавским.

Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон

ОП Вратарь Клуб Сезон 5 из 8 Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 2020/21 5 из 11 Богдан САРНАВСКИЙ Львов 2019/20 4 из 6 Игорь ШУХОВЦЕВ Заря 2011/12 4 из 9 Юрий МАЛЫГИН Заря 1995/96 4 из 11 Валерий ВОРОБЬЕВ Кривбасс 1993/94

ОП - отраженные пенальти.