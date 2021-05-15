Евгений Волынец повторил рекорд УПЛ Богдана Сарнавского

В УПЛ-2020/21 вратарям 10 клубов 19 раз удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По 1-й пенальтийской дуэли выиграли Александр Бандура, Роман Мысак (оба - «Рух»), Никола Василь («Заря»), Александр Ильющенков, Орест Костик (оба - «Львов»), Антон Кичак («Олимпик»), Владимир Крынский, Артем Малыш (оба - «Ингулец»), Евгений Паст («Десна») и Анатолий Трубин («Шахтер»), по 2 - Андрей Попович («Минай») и Дмитрий Ризнык («Ворскла»). Ну а главным пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал голкипер «Колоса» Евгений Волынец, который 5 раз выходил победителем в 8 поединках один на один. Причем во всех пяти случаях он сам парировал удары с «точки», и тем самым повторил рекорд УПЛ, установленный в предыдущем сезоне Богданом Сарнавским.
Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон
|
ОП
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
5 из 8
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
2020/21
|
5 из 11
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Львов
|
2019/20
|
4 из 6
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Заря
|
2011/12
|
4 из 9
|
Юрий МАЛЫГИН
|
Заря
|
1995/96
|
4 из 11
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
Кривбасс
|
1993/94
ОП - отраженные пенальти.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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