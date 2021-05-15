Евгений Волынец повторил рекорд УПЛ Богдана Сарнавского

В сезоне-2020/21 голкипер «Колоса» парировал 5 пенальти

  • 15.05.2021 01:30
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Евгений Волынец повторил рекорд УПЛ Богдана Сарнавского
© ФК Колос

В УПЛ-2020/21 вратарям 10 клубов 19 раз удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По 1-й пенальтийской дуэли выиграли Александр Бандура, Роман Мысак (оба - «Рух»), Никола Василь («Заря»), Александр Ильющенков, Орест Костик (оба - «Львов»), Антон Кичак («Олимпик»), Владимир Крынский, Артем Малыш (оба - «Ингулец»), Евгений Паст («Десна») и Анатолий Трубин («Шахтер»), по 2 - Андрей Попович («Минай») и Дмитрий Ризнык («Ворскла»). Ну а главным пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал голкипер «Колоса» Евгений Волынец, который 5 раз выходил победителем в 8 поединках один на один. Причем во всех пяти случаях он сам парировал удары с «точки», и тем самым повторил рекорд УПЛ, установленный в предыдущем сезоне Богданом Сарнавским.

Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон

ОП

Вратарь

Клуб

Сезон

5 из 8

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

2020/21

5 из 11

Богдан САРНАВСКИЙ

Львов

2019/20

4 из 6

Игорь ШУХОВЦЕВ

Заря

2011/12

4 из 9

Юрий МАЛЫГИН

Заря

1995/96

4 из 11

Валерий ВОРОБЬЕВ

Кривбасс

1993/94

ОП - отраженные пенальти.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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