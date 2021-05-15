В воскресенье, 16 мая, 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором действующий чемпион, «Ливерпуль» встретится с «Вест Бромвичем». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
«Вест Бромвич» — «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Вест Бромвич» — «Ливерпуль» покажет Setanta Sports Ukraine.
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Источник — Sport.ua
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