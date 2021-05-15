Рамос начал переговоры о переходе в ПСЖ

Капитан «Реала» Серхио Рамос вскоре может сменить клубную прописку.

Как сообщает источник, 35-летний защитник недоволен отношением к себе со стороны президента клуба Флорентино Переса в вопросах о новом соглашении с мадридцами. Он начал контактировать с ПСЖ по поводу возможного трансфера.

Напомним, Рамос выступает за мадридцев с августа 2005 года, его контракт истекает 30 июня 2021 года.

В этом сезоне Рамос сыграл за клуб 20 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что этим летом «Реал» также покинет Зинедин Зидан.