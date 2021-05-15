Рамос начал переговоры о переходе в ПСЖ

Капитан «Реала» Серхио Рамос вскоре может сменить клубную прописку.
Как сообщает источник, 35-летний защитник недоволен отношением к себе со стороны президента клуба Флорентино Переса в вопросах о новом соглашении с мадридцами. Он начал контактировать с ПСЖ по поводу возможного трансфера.
Напомним, Рамос выступает за мадридцев с августа 2005 года, его контракт истекает 30 июня 2021 года.
В этом сезоне Рамос сыграл за клуб 20 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что этим летом «Реал» также покинет Зинедин Зидан.
Источник — Sport.es
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