Рамос начал переговоры о переходе в ПСЖ

Опытный защитник готов покинуть «Реал»

  • 15.05.2021 01:16
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Рамос начал переговоры о переходе в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Реала» Серхио Рамос вскоре может сменить клубную прописку.

Как сообщает источник, 35-летний защитник недоволен отношением к себе со стороны президента клуба Флорентино Переса в вопросах о новом соглашении с мадридцами. Он начал контактировать с ПСЖ по поводу возможного трансфера.

Напомним, Рамос выступает за мадридцев с августа 2005 года, его контракт истекает 30 июня 2021 года.

В этом сезоне Рамос сыграл за клуб 20 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что этим летом «Реал» также покинет Зинедин Зидан.

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Источник — Sport.es

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