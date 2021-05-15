Лучшими пенальтистами сезона-2020/21 стали Бартулович, Кулач и Селезнев

Цыганков и Селезнев вошли в десятку лучших бомбардиров-пенальтистов УПЛ

  • 15.05.2021 00:54
  • 63 просмотра
  • 0 комментариев
Лучшими пенальтистами сезона-2020/21 стали Бартулович, Кулач и Селезнев
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

В сезоне-2020/21 три и более пенальти пробили 13 игроков. Но только 6 из них удалось добиться стопроцентной реализации.  3 точных удара с «точки» совершил Артем Бондаренко («Мариуполь»), по 4 - Виктор Цыганков («Динамо») и Владлен Юрченко («Заря), по 5 - Младен Бартулович («Ингулец»), Владислав Кулач («Ворскла») и Евгений Селезнев («Колос»). К слову, Цыганков и Селезнев, которые, за карьеру забили с одиннадцатиметровой отметки соответственно 17 и 16 мячей , вошли в десятку лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов Украины.

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

 

Игрок

Клубы*

Голы

Удары

%

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс, Нефтяник

27

30

90,0

2.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

24

29

82,8

3.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

ЦСКА/Арсенал, Металлург Д,

23

25

92,0

 

 

Ильичевец, Ворскла

 

 

 

4.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень, Металлург Д

20

24

83,3

5.

Сергей МИЗИН

Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр,

18

20

90,0

 

 

Металлист, Карпаты

 

 

 

6.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

17

18

94,4

7.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр, Таврия

17

19

89,5

8.

Марко ДЕВИЧ

Металлист, Шахтер

17

20

85,0

9.

Сергей БЕЖЕНАР

Днепр, Динамо, ЦСКА

17

21

81,0

10.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал, Днепр, Колос

16

19

84,2

11.

Александр КОСЫРИН

Арсенал, Черноморец,

16

22

72,7

 

 

Металлург Д, Говерла

 

 

 

* в которых пробивал пенальти.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности