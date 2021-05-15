Лучшими пенальтистами сезона-2020/21 стали Бартулович, Кулач и Селезнев

В сезоне-2020/21 три и более пенальти пробили 13 игроков. Но только 6 из них удалось добиться стопроцентной реализации. 3 точных удара с «точки» совершил Артем Бондаренко («Мариуполь»), по 4 - Виктор Цыганков («Динамо») и Владлен Юрченко («Заря), по 5 - Младен Бартулович («Ингулец»), Владислав Кулач («Ворскла») и Евгений Селезнев («Колос»). К слову, Цыганков и Селезнев, которые, за карьеру забили с одиннадцатиметровой отметки соответственно 17 и 16 мячей , вошли в десятку лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов Украины.

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

Игрок Клубы* Голы Удары % 1. Васил ГИГИАДЗЕ Таврия, Кривбасс, Нефтяник 27 30 90,0 2. Сергей РЕБРОВ Шахтер, Динамо 24 29 82,8 3. Сергей ЗАКАРЛЮКА ЦСКА/Арсенал, Металлург Д, 23 25 92,0 Ильичевец, Ворскла 4. Олег МАТВЕЕВ Шахтер, Кремень, Металлург Д 20 24 83,3 5. Сергей МИЗИН Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр, 18 20 90,0 Металлист, Карпаты 6. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 17 18 94,4 7. Сергей НАЗАРЕНКО Днепр, Таврия 17 19 89,5 8. Марко ДЕВИЧ Металлист, Шахтер 17 20 85,0 9. Сергей БЕЖЕНАР Днепр, Динамо, ЦСКА 17 21 81,0 10. Евгений СЕЛЕЗНЕВ Арсенал, Днепр, Колос 16 19 84,2 11. Александр КОСЫРИН Арсенал, Черноморец, 16 22 72,7 Металлург Д, Говерла

* в которых пробивал пенальти.