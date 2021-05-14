ЛУЧКЕВИЧ: «Остаться в Александрии? Это не представляется возможным»

Полузащитник «Александрии» - о своем будущем

  • 14.05.2021 22:01
  • 2560 просмотров
  • 1 комментарий
ЛУЧКЕВИЧ: «Остаться в Александрии? Это не представляется возможным»
© ФК Александрия. Валерий Лучкевич

Хавбек «Александрии» Валерий Лучкевич, у которого 31 мая истекает контракт с клубом, рассказал о своих дальнейших планах:

«Посмотрим, жизнь покажет. Я только два дня назад вернулся домой, полностью погрузился в семью, жену, ребенка, хочу максимально время проводить с ними, я их давно не видел. Мы еще с женой шутили, что я папа выходного дня, потому что приезжаю только на выходные. Порой не видел их по две недели, а то и по три, сейчас хочу уделить им внимание, смотреть, как растет наш сынишка. Далее будет видно.

Этими вопросами занимаются Вадим Шаблий и Сергей Серебренников. Когда мы с ними сядем за стол, они скажут, что есть заинтересованность с определенных клубов. Дай бог, чтобы были предложения. Тогда будем уже вместе с семьей принимать решения. Пока не представляется возможным то, что я останусь в «Александрии».

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Источник — Брутальный футбол

(13 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 14.05.2021 22:16
    +1
    Вот и плохо(
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.05.2021 22:16
    +1
    Вот и плохо(
    Ссылка
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