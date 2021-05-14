Зинченко – вне заявки Ман Сити на матч с Ньюкаслом

Сегодня, 14 мая «Манчестер Сити» в 36-м туре АПЛ на выезде играет с «Ньюкаслом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко остался вне заявки своей команды на матч. Пеп Гвардиола предоставил ему отдых после того, как команда досрочно завоевала чемпионский титул.

Состав «Манчестер Сити»: Карсон, Уокер, Гарсия, Аке, Канселу, Родриго, Бернарду, Торрес, Стерлинг, Жезус

Запас: Стеффен, Диаш, Стоунз, Лапорт, Менди, Фернандиньо, Марез, Фоден, Палмер