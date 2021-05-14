Зинченко – вне заявки Ман Сити на матч с Ньюкаслом

Сегодня, 14 мая «Манчестер Сити» в 36-м туре АПЛ на выезде играет с «Ньюкаслом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко остался вне заявки своей команды на матч. Пеп Гвардиола предоставил ему отдых после того, как команда досрочно завоевала чемпионский титул.
Состав «Манчестер Сити»: Карсон, Уокер, Гарсия, Аке, Канселу, Родриго, Бернарду, Торрес, Стерлинг, Жезус
Запас: Стеффен, Диаш, Стоунз, Лапорт, Менди, Фернандиньо, Марез, Фоден, Палмер
It's 𝗖𝗔𝗥𝗦𝗢𝗡 𝗧𝗜𝗠𝗘 🔥🐐— Manchester City (@ManCity) May 14, 2021
XI | Carson, Walker, Garcia, Ake, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Torres, Sterling (C), Jesus
SUBS | Steffen, Dias, Stones, Laporte, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Foden, Palmer
⚽️ @HaysWorldwide
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/BWzB3sFKMi
Источник — Twitter
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