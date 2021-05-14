Зинченко – вне заявки Ман Сити на матч с Ньюкаслом

Украинский полузащитник получил отдых

  • 14.05.2021 21:16
  • 1053 просмотра
  • 1 комментарий
Зинченко – вне заявки Ман Сити на матч с Ньюкаслом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 14 мая «Манчестер Сити» в 36-м туре АПЛ на выезде играет с «Ньюкаслом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко остался вне заявки своей команды на матч. Пеп Гвардиола предоставил ему отдых после того, как команда досрочно завоевала чемпионский титул.

Состав «Манчестер Сити»: Карсон, Уокер, Гарсия, Аке, Канселу, Родриго, Бернарду, Торрес, Стерлинг, Жезус
Запас: Стеффен, Диаш, Стоунз, Лапорт, Менди, Фернандиньо, Марез, Фоден, Палмер

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 14.05.2021 21:22
    +3
    Зверя берегут на финал!!
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 14.05.2021 21:22
    +3
    Зверя берегут на финал!!
    Ссылка
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