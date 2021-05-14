Парма. Завацкая узнала первую соперницу в квалификации

С 17 по 23 мая в итальянской Парме пройдет грунтовый турнир WTA. В квалификации выступит Катарина Завацкая.
Сегодня состоялась жеребьевка квалификации турнира. Завацкая получила седьмой номер посева и в первом раунде квалификации сыграет с местной теннисисткой Нурией Бранкаччо.
В случае победы во втором раунде Завацкая сыграет с победительницей матча Кэтрин МакНэлли (США) – Джессика Пьери (Италия).
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Источник — Twitter
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