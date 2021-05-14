Александр ДЕНИСОВ: «Минай не исчезнет, но все игроки могут уйти»

Эксперт рассказал о финансовой ситуации в клубе

  • 14.05.2021 19:16
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Александр ДЕНИСОВ: «Минай не исчезнет, но все игроки могут уйти»
© minajfootballclub

Журналист Александр Денисов рассказал о ситуации с «Минаем», который вылетел в Первую лигу.

«На сегодняшний день есть информация, что «Минай» не исчезнет, оставшись в Первой лиге. При этом, обращаю ваше внимание, со всеми игроками переподписаны контракты, что в случае вылета команды в Первую лигу, они получают статус свободного агента. Фактически, сегодня вся команда может разойтись налево и направо».

«Уже я знаю, что Кожанов покинул «Минай». Нуриев, Пыняшко и Милевский, скорее всего, тоже не останутся. Более того, президент «Миная» пока не встречался с командой. Он сам футболистам не сказал, будет ли существовать команда или нет. Известно, что Цымбал не будет исполнять обязанности главного тренера. Известно, что Александр Севидов не будет консультантом «Миная» в Первой лиге, но, в том числе известно, что Александр Севидов будет директором детской академии».

«Касательно финансовой ситуации в клубе. Футболисты получили выплаты за апрель. Финансовая ситуация достаточно нормальная в «Минае», - сказал Денисов.

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Источник — Денисов Time

(6 голосов)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 14.05.2021 19:48
    0
    Кордон закрили падлюки
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 14.05.2021 19:48
    0
    Кордон закрили падлюки
    Ссылка
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