Александр ДЕНИСОВ: «Минай не исчезнет, но все игроки могут уйти»

Журналист Александр Денисов рассказал о ситуации с «Минаем», который вылетел в Первую лигу.

«На сегодняшний день есть информация, что «Минай» не исчезнет, оставшись в Первой лиге. При этом, обращаю ваше внимание, со всеми игроками переподписаны контракты, что в случае вылета команды в Первую лигу, они получают статус свободного агента. Фактически, сегодня вся команда может разойтись налево и направо».

«Уже я знаю, что Кожанов покинул «Минай». Нуриев, Пыняшко и Милевский, скорее всего, тоже не останутся. Более того, президент «Миная» пока не встречался с командой. Он сам футболистам не сказал, будет ли существовать команда или нет. Известно, что Цымбал не будет исполнять обязанности главного тренера. Известно, что Александр Севидов не будет консультантом «Миная» в Первой лиге, но, в том числе известно, что Александр Севидов будет директором детской академии».

«Касательно финансовой ситуации в клубе. Футболисты получили выплаты за апрель. Финансовая ситуация достаточно нормальная в «Минае», - сказал Денисов.