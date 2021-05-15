Грядет великая битва. Стали известны финалисты Мастерса в Риме

Рафаэль Надаль и Новак Джокович в шестой раз скрестят ракетки в финале соревнований в Италии

  • 15.05.2021 22:28
  • 494 просмотра
  • 1 комментарий
Грядет великая битва. Стали известны финалисты Мастерса в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

15 мая на грунтовом Мастерсе в Риме состоялись полуфинальные матчи. Также был полностью сыгран один четвертьфинал, другой был доигран после переноса.
 
В перенесенном матче Новак Джокович в невероятном по драматизму матче одолел грека Стефаноса Циципаса (4:6, 7:5, 7:5), после чего серб в полуфинале переиграл еще и итальянца Лоренцо Сонего, который сегодня выбил россиянина Андрея Рублева (3:6, 6:4, 6:3).
 
Больше всего повезло Рафаэлю Надалю, который вчера успел сыграть свой матч 1/4 финала и сегодня ограничился победой над американцем Райлли Опелкой.

Рим. 1/2 финала

Рафаэль Надаль (Испания) – Райли Опелка (США) – 6:4, 6:4
Новак Джокович (Сербия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:3, 6:7(5), 6:2

Отметим, что Джокович является действующим чемпионом соревнований в Италии, Надаль последний раз побеждал здесь в 2019-м. У Новака на кортах Рима четыре титула, у Рафаэля – девять. В финалах испанец ведет 3:2.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 15.05.2021 22:35
    0
    Думаю битвы не будет, после сегодняшних баталий новаку свежести не хватит, в то время как Рафа потренировался с подаваемом завтра вижу его спокойную победу в двух сетах
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 15.05.2021 22:35
    0
    Думаю битвы не будет, после сегодняшних баталий новаку свежести не хватит, в то время как Рафа потренировался с подаваемом завтра вижу его спокойную победу в двух сетах
    Ссылка
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