Рома – Лацио. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 37-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Лацио».

«Это римское дерби! И это будет интереснейшая игра. «Роме» нужна только победа, если она хочет попасть в еврокубки. И «Лацио» нужна тоже победа.

Соперники встречались между собой 155 раз (55 побед «Ромы», 40 викторий «Лацио», 60 ничьих). В первом круге лациале победили со счетом 3:0!

В предыдущем туре «Лацио» победил «Парму» (1:0), а «Рома» в Милане проиграла «Интеру» (3:1). «Лацио» с 67 очками идет шестым, а «Рома» с 58 баллами – седьмая.

Тяжело спрогнозировать результат этого поединка. Но я все-таки думаю, что будет результативная ничья и очень интересный матч», - сказал Бартулович.

Матч «Рома» – «Лацио» состоится 15-го мая. Начало встречи в 21:45.