Рома – Лацио. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 37-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Лацио».
«Это римское дерби! И это будет интереснейшая игра. «Роме» нужна только победа, если она хочет попасть в еврокубки. И «Лацио» нужна тоже победа.
Соперники встречались между собой 155 раз (55 побед «Ромы», 40 викторий «Лацио», 60 ничьих). В первом круге лациале победили со счетом 3:0!
В предыдущем туре «Лацио» победил «Парму» (1:0), а «Рома» в Милане проиграла «Интеру» (3:1). «Лацио» с 67 очками идет шестым, а «Рома» с 58 баллами – седьмая.
Тяжело спрогнозировать результат этого поединка. Но я все-таки думаю, что будет результативная ничья и очень интересный матч», - сказал Бартулович.
Матч «Рома» – «Лацио» состоится 15-го мая. Начало встречи в 21:45.
Младен Бартулович, Sport.ua
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